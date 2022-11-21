İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate: 'Daha iyi olmalıyız'
İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, 2022 Katar Dünya Kupası'nda İran karşısında aldıkları 6-2'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Southgate, "Gerçekten mutlu olmalıyız ama bu aşamada iki gol yememeliyiz. Bugün harikaydı ancak ABD ile oynayacağımız maçta daha iyi olmamız gerekiyor" dedi.
2022 Katar Dünya Kupası B Grubu ilk maçta İran'ı 6-2 mağlup eden İngiltere'de teknik direktör Gareth Southgate, karşılaşma sonrası konuştu.
İngiliz teknik direktör, "Bu farkla kazandıktan ve maçın büyük bölümünde oynadığımız oyundan dolayı mutlu olmalıyız" dedi.
"ABD MAÇINDA DAHA İYİ OLMALIYIZ"
"Oyuncular hazır görünüyordu. Biz böyle bir takım olmak istiyorduk" diyen Southgate, "Gerçekten mutlu olmalıyız ama bu aşamada iki gol yememeliyiz. Bugün harikaydı ancak ABD ile oynayacağımız maçta daha iyi olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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