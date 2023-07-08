İngiltere U21 - İspanya U21 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere U21 Milli Futbol Takımı, U21 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İspanya U21 Milli Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.07.2023 - 11:41
İngiltere U21 - İspanya U21 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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U21 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final heyecanı yaşanıyor.

Lee Carsley yönetimindeki İngiltere U21 Milli Futbol Takımı, final maçında Santiago Sanchez'in ekibi İspanya U21 Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak.

İNGİLTERE U21 - İSPANYA U21 MAÇI SAAT KAÇTA?

Gürcistan'ın Batum şehrinde bulunan Adjarabet Arena'da oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

İNGİLTERE U21 - İSPANYA U21 MAÇI HANGİ KANALDA?

Norveçli hakem Espen Eskas'ın yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

İngiltere U21, yarı finalde karşılaştığı İsrail U21 Milli Takımı'nı 3-0 mağlup etmişti.

İspanya U21 ise Ukrayna U21 Milli Takımı'nı 5-1 mağlup ederek finale yükselmişti.


İngiltere U21 İspanya U21 U21 Avrupa Şampiyonası canlı Canlı yayın

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