İngiltere'de bir ilk: Premier Lig tarihine geçti!

İngiltere Premier Lig'de Fulham ve Burnley arasında oynanan maçı yöneten Rebecca Welch, lig tarihinde bir maçı yöneten ilk kadın hakem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.12.2023 - 19:46
İngiltere'de bir ilk: Premier Lig tarihine geçti!
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Premier Lig'in 18. haftasında Fulham ve Burnley karşı karşıya geldi.

Craven Cottage'da oynanan karşılaşmayı Rebecca Welch yönetti.

TARİHTE İLK

Welch, böylece Premier Lig tarihinde bir maçı yöneten ilk kadın Hakem oldu.

Bu sezon Championship'te 4 maçta görev yapan Rebecca Welch, İngiltere 3. ve 4. liglerinde de görev aldı.


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