İngiltere'de derbi için flaş erteleme kararı!
İngiltere Premier Lig'deki Everton - Liverpool derbisi olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.
İngiltere Premier Lig'in 15. haftasındaki Everton - Liverpool karşılaşması ertelendi.
HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE ERTELENDİ
Everton'dan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle derbinin güvenlik endişesi taşıdığı ve karşılaşmanın ertelendiği belirtildi.
Everton ile Liverpool arasında bugün (cumartesi) saat 15.30'da oynanması planlanan Merseyside derbisinin ne zaman oynanacağı ile ilgili açıklama kısa sürede yapılacak.
Etiketler: #everton #liverpool #Derbi #Erteleme
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