İngiltere'de derbi için flaş erteleme kararı!

Yayınlanma: 07.12.2024 - 11:53

Güncelleme: 07.12.2024 - 11:53

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasındaki Everton - Liverpool karşılaşması ertelendi.

HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE ERTELENDİ

Everton'dan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle derbinin güvenlik endişesi taşıdığı ve karşılaşmanın ertelendiği belirtildi.

Everton ile Liverpool arasında bugün (cumartesi) saat 15.30'da oynanması planlanan Merseyside derbisinin ne zaman oynanacağı ile ilgili açıklama kısa sürede yapılacak.



