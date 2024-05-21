Portekiz'in EURO 2024 aday kadrosu belli oldu!

Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Milli Takım ile aynı grupta yer alan Portekiz, aday kadrosunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2024 - 16:11
Portekiz'in EURO 2024 aday kadrosu belli oldu!
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EURO 2024'te A Milli Futbol Takımı'nın rakiplerinden Portekiz, 26 kişilik aday kadrosunu açıkladı.

Portekiz'de 39 yaşındaki yıldız Cristiano Ronaldo aday kadroya çağrıldı.

KARİYERİNDE 6. KEZ...

Böylece Ronaldo, kariyerinde altıncı kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek. 

Bayern Münih forması giyen Raphael Guerreiro kadroda kendisine yer bulamadı. 

Portekiz, EURO 2024'te Türkiye, Çekya ve Gürcistan'ın olduğu grupta mücadele edecek.

Portekiz'in EURO 2024 kadrosu şu şekilde:


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