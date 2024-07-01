Kevin Danso'dan 6-1 sözleri: 'O maçı yeniden izledik'

Avusturya'nın stoperi Kevin Danso, yarın Türkiye ile oynayacakları maç öncesi geçtiğimiz mart ayında 6-1 kazandıkları hazırlık maçını tekrar izlediklerini ve rakiplerini analiz ettiklerini söyledi.

DHA
Yayınlanma: 01.07.2024 - 17:36
Kevin Danso'dan 6-1 sözleri: 'O maçı yeniden izledik'
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Avusturya Milli Takımı oyuncularından Kevin Danso, "Çok farklı bir maç olacak. Mart ayında 6-1 kazandığımız dostluk maçında gerçekten iyi oynadık. Kendimize güvenerek oynadığımız sürece maçı kazanacağız" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda yarın TSİ 22.00'de Leipzig Stadyumu'nda Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Avusturya Milli Takımı savunma oyuncularından Kevin Danso, Ay-yıldızlılar ile oynanacak maça dair EURO 2024'ün resmi sitesine açıklamalarda bulundu.

25 yaşındaki stoper, Mart ayında iki takım arasında oynanan dostluk maçından bahsederek, "Çok farklı bir maç olacak. Mart ayında 6-1 kazandığımız dostluk maçında gerçekten iyi oynadık. Geriye dönüp oynadığımız dostluk maçına baktık. Onları analiz ediyoruz. Geliştirilecek çok şey var ve eğer bunu yapabilirsek, bu şekilde oynadığımız ve kendimize güvenerek oynadığımız sürece maçı kazanacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens'te forma giyen Kevin Danso, EURO 2024 grup maçlarında Fransa ve Polonya karşısında süre aldı.


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