Adı Galatasaray ile de anılıyordu: Fenerbahçe'den Danso'ya astronomik teklif!

Yayınlanma: 09.01.2025 - 15:50

Güncelleme: 09.01.2025 - 15:50

Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki hedef bölgelerinden biri de stoper. Ali Koç yaptığı açıklamada "2 stoper, 1 sol bek olmazsa olmaz ihtiyacımız var" ifadesini kullanmıştı. Bu bağlamda gündemdeki isim ise Kevin Danso.

Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin Kevin Danso için Lens'e resmi teklifini ilettiğini yazdı.

Haber detayında Fenerbahçe'nin Kevin Danso teklifinin 20 milyon Euro olduğu aktarıldı. Danso için Galatasaray'ın da devrede olduğu vurgulandı.

'FİNANSAL AÇIDAN GÜÇLÜ BİR YÖNETİM KURDUK'

Ali Koç yine transfere dair yaptığı açıklamada, "Bazı transferlerimiz maliyetli gelebilir size. Bize bu cesareti veren de burada gördüğünüz yönetim kurulu. Finansal açıdan güçlü bir yönetim kurduk. Gelirimize sapma olursa karşılayacağız taahhüdü verdiler" şeklinde konuşmuştu.

Lens, Kevin Danso'yu 2021-22 sezonu başında Augsburg'tan 5.5 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

26 yaşındaki futbolcunun Fransız ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.