İngiltere'yi sarsan Chelsea'de taciz skandalı! Göreve yeni başlamıştı, mesajları ifşa olunca kovuldu

22 Eylül 2022 Perşembe, 13:19

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de Rusya - Ukrayna savaşı sebebiyle İngiltere'deki varlıklarına el konulan Roman Abramoviç'ten Chelsea'yi satın alan Amerikalı iş insanı Todd Boehly, kulüpteki ilk aylarının ardından Alman teknik direktör Thomas Tuchel ile yolları ayırıp Graham Potter'ı takımın başına getirdi.

Todd Boehly ve Clearlake Capital ortaklığıyla yönetilen Chelsea'de büyük bir skandalın kulübe maddi zarar vermeden kapatıldığı ortaya çıktı.

The Telegraph'ın haberine göre 2007-2010 yılları arasında Chelsea'de çalışan ve yaklaşık 1 ay önce yeniden İngiliz ekibinde çalışmaya başlayan ticari yönetici Damian Willoughby, futbol finans uzmanı Catalina Kim'e uygunsuz mesajlar gönderdiği için yeni başladığı işinden kovuldu.

2 YILDAN FAZLA SÜREN TACİZ...

Haberde Damian Willoughby'nin Catalina Kim'e mesaj yoluyla cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Yaklaşık 1 yıl önce yaşanan bu mesajla taciz sürecinin ardından Catalina Kim'in söz konusu mesajları, Chelsea'de ticari operasyonlar başkanlığı görevini yürüten Tom Glick'e gösterdiği ve bunun üzerine Chelsea'nin harekete geçtiği ifade edildi.

29 Ağustos'ta Damian Willoughby'nin Chelsea'de göreve başlayacağını mail yoluyla öğrenen Catalina Kim, 3 Eylül'de Tom Glick'e Willoughby ile ilgili kaygılarını anlatan bir mesaj gönderdi. Bu durumu kabul edilemez bulan Chelsea yönetimi, hemen Damian Willoughby'nin görevine son verdi.

Catalina Kim, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Tom Glick'e Damian Willoughby'nin son iki yıldaki genel tavır ve davranışlarıyla ilgili şikayette bulunduğum doğru. Son olaak beni telefonla arayarak tehdit etti. Bunun herhangi bir Premier Lig kulübünün hoş görebileceği bir çalışma ortamı ve kurumsal kültür olmadığına kesinlikle inanıyorum."