Inter Arnautovic'i kiraladığını duyurdu!

Yayınlanma: 17.08.2023 - 08:12

Güncelleme: 17.08.2023 - 08:12

İtalyan devi Inter tecrübeli golcü Marko Arnautovic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Milano ekibi, Bologna'da forma giyen futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Geçtiğimiz sezon Bologna ilen 23 maça çıkan Avusturyalı golcü 10 gol 1 asist kaydetti.

13 SENE SONRA YİNE KİRALANDI

34 yaşındaki tecrübeli golcü 2010 yılında Twente forması giyerken Inter'e kiralık olarak transfer olmuş ve sadece 3 maçta görev almıştı.

Arnautovic kariyerinde daha önce Werder Bremen, Rapid Wien, Twente, Shangai Port, Bologna, Stoke City ve West Ham United formalarını giydi.