Inter - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında kendi sahasında Benfica'yı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 10:57
Inter - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanıyor.

Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, kendi sahasında Roger Schmidt'in takımı Benfica'yı konuk edecek.

INTER - BENFICA MAÇI SAAT KAÇTA?

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak.

INTER - BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande'nin yöneteceği mücadele TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

Portekiz'de oynanan ilk maçı İtalyan ekip Inter 2-0 kazanmıştı.


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