Inter - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Inter, İtalya Serie A'nın 32. haftasında sahasında Cagliari ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2024 - 11:20
Inter - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 32. hafta heyecanı yaşanıyor.

Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, sahasında Claudio Ranieri'nin ekibi Udinese ile karşı karşıya gelecek.

INTER - CAGLIARI MAÇI SAAT KAÇTA?

Bluenergy Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

INTER - CAGLIARI MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Francesco Fourneau'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Inter, ligde oynadığı son maçta Udinese deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı. 

Cagliari ise kendi sahasında ağırladığı Atalanta'yı 2-1 mağlup etmişti. 


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