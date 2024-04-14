Inter - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Inter, İtalya Serie A'nın 32. haftasında sahasında Cagliari ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 32. hafta heyecanı yaşanıyor.
Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, sahasında Claudio Ranieri'nin ekibi Udinese ile karşı karşıya gelecek.
INTER - CAGLIARI MAÇI SAAT KAÇTA?
Bluenergy Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
INTER - CAGLIARI MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Francesco Fourneau'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Inter, ligde oynadığı son maçta Udinese deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Cagliari ise kendi sahasında ağırladığı Atalanta'yı 2-1 mağlup etmişti.
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