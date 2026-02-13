Cumhuriyet Gazetesi Logo
Juventus maçı öncesi Inter'de Hakan Çalhanoğlu gelişmesi!

Juventus maçı öncesi Inter'de Hakan Çalhanoğlu gelişmesi!

13.02.2026 17:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Juventus maçı öncesi Inter'de Hakan Çalhanoğlu gelişmesi!

Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun Juventus maçında forma giyebileceğini söyledi.

Inter'de 11 Ocak'ta oynanan Napoli maçından bu yana sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Hakan Çalhanoğlu, Juventus derbisiyle geri dönüyor.

Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, ligde cumartesi günü Juventus ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Rumen teknik adam, Hakan Çalhanoğlu'nun bu maçta forma giyebileceğini söyledi. Chivu, Hakan ile birlikte sakatlığı bulunan bir diğer isim Nicolo Barella'nın da bu maçta forma giyebileceğini aktardı.

Chivu, "Barella ve Hakan Çalhanoğlu, pazartesi gününden bu yana takımla antrenman yapıyorlar. Herhangi bir sorun yaşamadılar ve ikisi de Juventus maçında forma giymeye hazır" dedi.

Inter forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.

İlgili Konular: #hakan çalhanoğlu #inter #juventus

İlgili Haberler

Galatasaray'ın gündemindeydi... Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
Galatasaray'ın gündemindeydi... Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı! Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Hakan Çalhanoğlu için Inter'in kararını verdiği iddia edildi. İtalyan ekibinin, milli oyuncuyu bırakmak istemediği öne sürüldü.
Hakan Çalhanoğlu'nun golü yetmedi: Inter ile Napoli puanları paylaştı!
Hakan Çalhanoğlu'nun golü yetmedi: Inter ile Napoli puanları paylaştı! İtalya Serie A 20. haftasında Inter, Giuseppe Meazza'da Napoli ile 2-2 berabere kaldı.
Hakan Çalhanoğlu ve Michele Morrone bir araya geldi
Hakan Çalhanoğlu ve Michele Morrone bir araya geldi Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalyan yıldız Michele Morrone ile Milano'da buluştu. Sosyal medyada paylaşılan bu özel kare, özellikle Türkiye'deki depremzede çocuklara verdiği destekle gönülleri fetheden Morrone ve kaptan Çalhanoğlu'nun takipçilerinden binlerce beğeni topladı.