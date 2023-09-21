Inter deplasmanda puanı son anlarda kurtardı
Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Real Sociedad ile Inter 1-1 berabere kaldı .
Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Real Sociedad, sahasında Inter'i ağırladı.
Reale Arena'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Pozisyon bakımından oldukça kısır geçen mücadelenin ilk yarısında Real Sociedad 4. dakikada Mendes'in golüyle öne geçti. Maçın 79. dakikasında Marcus Thuram'ın golü VAR'da iptal edilirken 87'de Lautaro Martinez beraberlik golünü atarak takımına 1 puanı getiren isim oldu.
Öte yandan Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
Şampiyonlar Ligi'ne beraberlikle başlayan Inter bir sonraki maçını Benfica'yla evinde oynarken Real Sociedad ise Salzburg deplasmanına gidecek.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Alkol yasağı genişletildi! Buralarda içilemeyecek...
- Muayene bile etmeden sunucunun hastalıklarını saydı
- Halka arzlarda şikayet yağmuru
- Haber hesaplarının yöneticilerine gözaltı
- Adayını açıkladı, CHP'ye yüklendi
- 'Seçimden sonra değiştirdi...'
- 'Minik serçe' parayı az buldu
- Önce otomobil, sonra minibüs çarptı
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Veysel Şahin' sorusu
- 17 yaşındaki çocuk tutuklandı