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Inter'de Cristian Chivu dönemi

Inter'de Cristian Chivu dönemi

9.06.2025 17:49:00
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Haber Merkezi
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Inter'de Cristian Chivu dönemi

Simone Inzaghi ile yollarını ayıran Inter, Rumen teknik direktör Cristian Chivu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Simone Inzaghi ile yollarını ayıran Inter'in yeni teknik direktörü belli oldu.


Serie A ekibi, Rumen teknik direktör Cristian Chivu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.


Futbolculuk döneminde 2007-2014 yılları arasında Inter'de forma giyen ve kariyerini burada noktalayan Chivu, antrenörlük serüvenine de mavi-siyahlılarda başladı.


Inter'de çeşitli alt yaş gruplarında görev alan çalıştırıcı, Şubat 2025'te Parma ile anlaştı ve A takım teknik adamlığına adım attı.


Parma'nın başında 13 maça çıkan Chivu; 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile takımını Serie A'da tutmayı başardı.

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