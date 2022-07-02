Inter, Henrikh Mkhitaryan'ı kadrosuna kattı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Ermeni futbolcu Henrikh Mkhitaryan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Inter, Ermeni futbolcu Henrikh Mkhitaryan'ı renklerine bağladı.
Mavi-siyahlı kulüp sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruyla, 33 yaşındaki hücuma yönelik orta saha oyuncusunun yeni sezonda Inter forması giyeceği açıklandı. Sözleşmenin detayları paylaşılmadı.
UEFA KONFERANS LİGİ'Nİ KAZANDI
2019 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'den Roma'ya transfer olarak kariyerini Serie A'da sürdürmeye başlayan Mkhitaryan, başkent ekibiyle sözleşmesini uzatmadı ve Inter’in teklifini kabul etti.
Roma ile 116 maçta 29 gol atan Mkhitaryan, son olarak sarı-kırmızılı takımla beraber UEFA Avrupa Konferans Ligi kupasını kazanmıştı.
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