Galatasaray, Kazımcan Karataş'ı KAP'a bildirdi

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 09:19

Galatasaray, yeni sezon öncesi ikinci transferini tamamladı.

Daha önce Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı ile kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar, Altay'dan da Kazımcan Karataş'ı renklerine bağladı. Sarı-kırmızılılar transferi "Büyük Galatasaray ailesine hoş geldin" sözleriyle açıkladı.



Sarı kırmızılılar bu transfer için Altay'a 20 Milyon TL bonservis ücreti ödeyecek.

KAZIMCAN'DAN İLK AÇIKLAMALAR

İmzanın ardından GSTV'ye konuşan Kazımcan Karataş: "Tek isteğim Galatasaray'da forma giymekti. Çok şanslıyım. Taraftarlarımızın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum. Elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

"4 yıldızlı formayı giymek için sabırsızlanıyorum" diyen 19 yaşındaki oyuncu, "Benim tek isteğim Galatasaray'da oynamaktı. Buraya misafir olarak geldiğimde tüylerim diken diken olmuştu. Eminiz ki bu sene inşallah şampiyon olacağız" diye konuştu.

ALTAY'IN AÇIKLAMASI

Altay Kulübü ise transferi şu şekilde duyurdu:

"16 Ocak 2003'te İzmir'de dünyaya gelen evladımız Kazımcan Karataş'ın transferi konusunda Galatasaray Spor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Futbola Altay'ımızda başlayan, Altay Spor Okulları'nda yetişen, ardından altyapımızda her yaş grubundaki takımlarımızda forma giyen, U17- U19 ve U21 Milli Takımı'mızın oyuncusu olan evladımız Kazımcan Karataş'a kulübümüze verdiği tüm hizmetler için çok teşekkür ederiz.

Yolun açık olsun bizim çocuk… "

GALATASARAY'IN KAP AÇIKLAMASI

Sarı-kırmızılıların, transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

“Profesyonel futbolcu Kazımcan Karataş ve Altay Spor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcumuzun eski kulübüne net 20.000.000 TL transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcumuzun kendisiyle de 2022-2023 sezonundan başlamak üzere 5 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcumuza net 400.000 TL imza ücreti ödenecektir.

Ayrıca, futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 5.350.000 TL, 2023-2024 sezonu için net 6.750.000 TL, 2024-2025 sezonu için net 7.500.000 TL, 2025-2026 sezonu için net 8.500.000 TL ve 2026-2027 sezonu için net 10.000.000 TL sezonluk ücret ödenecektir. ”