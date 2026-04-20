Inter'in gündemine gelmişti: Galatasaray'dan Uğurcan Çakır kararı

Inter'in gündemine gelmişti: Galatasaray'dan Uğurcan Çakır kararı

20.04.2026 13:04:00
Cumhuriyet Spor
Inter'in gündemine gelmişti: Galatasaray'dan Uğurcan Çakır kararı

Galatasaray yönetiminin, Inter'in gündeminde olduğu öne sürülen milli eldiven ile yollarını ayırmayı düşünmediği ve maaşına zam yapacağı iddia edildi.

Sezon başında Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı transfer ederek büyük ses getiren Galatasaray, milli eldiven için yeni bir hamle hazırlığında. Performansıyla sezona damga vuran isimlerden biri olan Uğurcan Çakır için Inter harekete geçmişti.

Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray cephesi Inter'in Uğurcan Çakır'a ilgisini doğruladı. Başkan Dursun Özbek ise tüm gelişmeler sonrası 30 yaşındaki kaleciyle ilgili çarpıcı bir karar aldı.

UĞURCAN ÇAKIR'A YÜZDE 100 ZAM 

Özbek'in 110 milyon lira maaş alan Uğurcan Çakır'a yüzde 100 zam yapacağı belirtildi. 

Deneyimli eldivenle yolları ayırmayı kesinlikle düşünmeyen sarı-kırmızılılar, bu hamleyle Uğurcan Çakır'ı performansı nedeniyle ödüllendirecek.

