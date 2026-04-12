Uğurcan Çakır'dan puan kaybı yorumu: 'Anları iyi oynamazsanız...'

12.04.2026 22:50:00
Galatasaray'ın milli oyuncusu Uğurcan Çakır, 1-1 berabere kaldıkları Kocaelispor maçının ardından görüşlerini aktardı.

Galatasaray forması giyen Uğurcan Çakır, Kocaelispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Milli kaleci, "İstemediğimiz bir puan kaybı aslında. Maça iyi başlamıştık. İstediğimiz şeyleri sahaya yansıtıyorduk. İkinci yarı iyi performans sergileyemedik. Golü gördük kalemizde. Bir avantaj kaybettik. Kafamızı kaldırıp bu puan kaybını telafi etmeye çalışacağız" dedi.

"HER ŞEY BİZİM ELİMİZDE"

Uğurcan Çakır, "5 maç kaldı. Bütün maçları kazanmak istiyoruz. Her şey bizim elimizde. 2 puan öndeyiz. Avantaj kaybettik. Antrenmanlarda, sahada daha fazlasını vermeliyiz. Futbol ciddi bir oyun. Her an ciddi olmalısınız. Anları iyi oynamazsanız cezalandırılıyorsunuz. Bugün anları iyi oynayamadık. İnşallah kalan 5 maçı kazanıp şampiyon olmak istiyoruz" diye konuştu.

