Galatasaray'ın kararı net: İtalyan devinden Uğurcan Çakır'a yakın takip

16.04.2026 13:40:00
Galatasaray'ın sezon başında Trabzonspor'dan renklerine bağladığı Uğurcan Çakır ile İtalyan devi Inter'in ilgilendiği iddia edildi.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır beğeni toplayan performansıyla bu sezon sık sık gündem oldu. Sarı-kırmızılıların sezon başında Trabzonspor'dan transfer ettiği milli kaleci için Inter iddiası gündeme geldi.

HT Spor'un haberine göre Inter, Uğurcan Çakır ile ilgileniyor. İtalyan ekibinin henüz resmi bir teklifte bulunmadığı ancak nabız yokladığı ifade edildi. 

GALATASARAY'IN TAVRI NET

Galatasaray'ın ise tavrı net. Sarı-kırmızılıların, Inter ile Uğurcan Çakır görüşmeleri için masaya dahi oturmayı düşünmediği belirtildi.

Galatasaray formasıyla 35 maça çıkan Uğurcan Çakır, kalesinde 38 gol gördü. 30 yaşındaki kaleci 11 maçta ise gole izin vermedi.

