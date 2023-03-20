Inter, 'İtalya Derbisi'nde Juventus'a kaybetti

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 27. haftasında kendi sahasında konuk ettiği Juventus'a 1-0 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 07:28
Inter, 'İtalya Derbisi'nde Juventus'a kaybetti
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İtalya Serie A'nın 27. hafta maçında Juventus, deplasmanda Inter ile karşı karşıya geldi.

Stadio Giuseppe Meazza'da oynanan maçı Juventus 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 23. dakikada Filip Kostic kaydetti.

Inter'de milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

LİDER İLE FARK AÇILDI

Inter ligde üst üste 2. mağlubiyetini aldı. Juventus ise üst üste 2. kez kazandı.

Alınan bu sonucun ardından Inter 50 puanda kaldı ve lider Napoli'nin 21 puan gerisine düştü. Juventus ise puanını 41'e çıkardı.

Ligin bir sonraki haftasında Juventus, Hellas Verona'yı konuk edecek. Inter ise Fiorentina'yı ağırlayacak.


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