Inter - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 27. haftasında kendi sahasında Juventus'u konuk edecek. Dev maç TSİ 22:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 27. hafta dev bir maça sahne olacak.
Simone Inzaghi'nin yönetimindeki Inter, kendi sahasında Massimiliano Allegri'nin takımı Juventus'u konuk edecek.
INTER - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?
Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22:45'te başlayacak.
Hakan Çalhanoğlu
INTER - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Daniele Chiffi'nin yöneteceği mücadele S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Inter, ligde oynadığı son maçta Spezia deplasmanından 2-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.
Juventus ise kendi sahasında ağırladığı Sampdoria'yı 4-2 mağlup etmişti.
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