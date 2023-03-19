Inter - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 27. haftasında kendi sahasında Juventus'u konuk edecek. Dev maç TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 16:36
Inter - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İtalya Serie A'da 27. hafta dev bir maça sahne olacak.

Simone Inzaghi'nin yönetimindeki Inter, kendi sahasında Massimiliano Allegri'nin takımı Juventus'u konuk edecek.

INTER - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22:45'te başlayacak.

Hakan Çalhanoğlu

INTER - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Daniele Chiffi'nin yöneteceği mücadele S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Inter, ligde oynadığı son maçta Spezia deplasmanından 2-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.

Juventus ise kendi sahasında ağırladığı Sampdoria'yı 4-2 mağlup etmişti.


inter juventus serie a hakan çalhanoğlu

İlgili Haberler

Serie A'da Inter'e deplasmanda ağır darbe

Serie A'da Inter'e deplasmanda ağır darbe
Serie A'da Lazio fırsatı tepti

Serie A'da Lazio fırsatı tepti
Serie A'da Lazio, lider Napoli'yi durdurdu! Napoli 0-1 Lazio

Serie A'da Lazio, lider Napoli'yi durdurdu! Napoli 0-1 Lazio

En Çok Okunan Haberler