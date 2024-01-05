Inter, Kanadalı oyuncuyu resmen açıkladı!
İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Club Brugge forması giyen Kanadalı sağ kanat Tajon Buchanan'ı transfer ettiğini açıkladı.
Belçika ekibi Club Brugge'da iyi bir çıkış yakalayan Tajon Buchanan'nın yeni takımı belli oldu.
İtalyan devi Inter, 24 yaşındaki Kanadalı oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı.
Inter'in başarılı sağ kanat için Club Brugge'ye 7 milyon Euro ödedi. Sözleşmede ayrıca bonus maddeleri de yer alıyor.
Belçika ekibi ile 67 maça çıkan Buchanan, 5 gol ve 12 asist yapma başarısı gösterdi.
Brugge, 24 yaşındaki yıldızı Ocak 2022'de MLS ekibi New England'dan 6.5 milyon Euroya transfer etmişti.
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