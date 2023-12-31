Inter'den 3 futbolcuya yeni sözleşme!
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter, Federico Dimarco, Matteo Darmian ve Henrikh Mkhitaryan ile yeni sözleşme imzaladı.
İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Federico Dimarco, Matteo Darmian ve Henrikh Mkhitaryan'ın sözleşmelerini yeniledi.
3 İSME YENİ SÖZLEŞME
Kulüpten yapılan açıklamaya göre İtalyan sol bekin sözleşmesi, 30 Haziran 2027'ye, Darmian'ın sözleşmesi 30 Haziran 2025'e, Mkhitaryan'ın kontratı ise 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldı.
Dimarco bu sezon 21 maçta forma giydi ve 3 gol attı. İtalyan sağ bek Darmian bu sezon 23 maçta forma giyerken, Ermeni orta saha Mkhitaryan ise 24 maçta oynadı ve 2 gol attı.
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