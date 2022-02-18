Inter Lautaro Martinez için kararını verdi!
Inter'in, Arjantinli forvet oyuncusu Lautaro Martinez için yaz transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi.
Inter, adı Avrupa'dan birçok ekiple geçen Lautaro Martinez için kararını verdi.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; İtalyan ekibi, Martinez için transfer görüşmesi yapmaya hazır. Inter, Arjantinli yıldız isim için gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.
Basının haberinde Inter'in Martinez yerine ise 3 aday belirlediği ifade edildi. Bu isimlerin de; Juventus'ta forma giyen Paulo Dybala, Sassuolo'dan Gianluca Scamacca ve Lille'den Jonathan David olduğu belirtildi.
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