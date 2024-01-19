İnter - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya Süper Kupası yarı final maçında Lazio ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.01.2024 - 11:01
İnter - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya'da Süper Kupa heyecanı yaşanıyor.

Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, yarı finalde Maurizio Sarri'nin ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek.

İNTER - LAZİO MAÇI SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan'daki Al Awal Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

İNTER - LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Matteo Marchetti'nin yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

Inter, ligde oynadığı son maçta Monza deplasmanından 5-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Lazio ise kendi sahasında ağırladığı Lecce'yi 1-0 mağlup etmişti.


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