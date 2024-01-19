İnter - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya Süper Kupası yarı final maçında Lazio ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
Player Alanı
İtalya'da Süper Kupa heyecanı yaşanıyor.
Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, yarı finalde Maurizio Sarri'nin ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek.
İNTER - LAZİO MAÇI SAAT KAÇTA?
Suudi Arabistan'daki Al Awal Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İNTER - LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Matteo Marchetti'nin yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
Inter, ligde oynadığı son maçta Monza deplasmanından 5-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Lazio ise kendi sahasında ağırladığı Lecce'yi 1-0 mağlup etmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekliye ek zam düzenlemesi Meclis'te kabul edildi
- Gezeravcı ile ilgili çarpıcı iddia
- AKP'nin 48 ildeki belediye başkan adayları belli oldu
- Hafize Gaye Erkan sessizliğini bozdu
- Ümit Özdağ'dan Gaye Erkan'a çok sert sözler!
- Tunç Soyer’den otogar çağrısı: Tahliye edin
- Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü: İstikbal göklerdedir
- 'Giderlerse gitsinler' demişti...
- AYM'den 'ikramiye' kararı!
- İşte tam liste...