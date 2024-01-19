Spor yazarları Galatasaray - Ümraniyespor maçını yorumladı: 'Galatasaray'ın Sergio Ramos'u var'

Yayınlanma: 19.01.2024 - 08:58

Güncelleme: 19.01.2024 - 08:58

Galatasaray, kendi sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Spor yazarları karşılaşmayı değrelendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Ebru Kılıçoğlu: "Nitekim, ilk 20 dakikadan sonra, Galatasaray’ın dağınıklığını kullanıyor, defansın zincirleme hatalarını birleştiriyor, 23’te kendi gollerini Barış Alper’e attırmayı başarıyorlar! Galatasaray takım olarak değil ama Barış Alper bireysel olarak veriyor reaksiyonu. Yaptığı hatayı, 33’te Demirbay’ın asisti sayesinde attığı golle telafi ediyor. Maçın devamında Galatasaray 42’de Tete, 57’de Abdülkerim, 87’de Halil’in (P) golleriyle galibiyetini perçinleyip kupaya devam diyor ama yedekle stepnenin farkının anlaşılması gerekiyor. Zira “Neyse ki yedeğim var” rahatlığı ile “Eyvah stepneye kaldık” paniği arasında, sonucu direkt etkileyecek ciddi bir fark var Galatasaray’da…" (Cumhuriyet)

"GALATASARAY'IN SERGIO RAMOS'U VAR"



Levent Tüzemen: "Barış'ın kendi kalesine attığı golden sonra G.Saray taraftarının genç oyuncuyu alkışlaması mükemmel bir davranıştı. Kerem Demirbay'ın ortaya koyduğu futbol tam bir oyun liderliği kokuyordu. Demirbay, savunmadan aldığı topla G.Saray'ı bir maestro gibi yönetti, sıkışan oyunu tirbuşon gibi açtı. Okan hoca İcardi ve Bakambu'nıun yokluğunda Halil'e fazlasıyla şans tanıyor ama genç oyuncu bu fırsatları elinin tersiyle itiyor. Eyüp yüksek tekniği ile pas alışverişlerinde aldığı doğru pozisyonlarla gözümüzü okşadı. G.Saray'da 3.kez şans bulan Halil santrfor oynayamayacağını bağıra bağıra gösteriyor." (Fotomaç)

Ercan Taner: "Kerem Demirbay dün akşam nasıl faydalı bir oyuncu olduğunu ilk devre yaptığı iki asist ile gösterdi. İkili mücadelelerdeki isteği, boş alanlarda olan arkadaşlarını iyi görmesi ile takımın en çok dikkat çeken oyuncusu oldu ilk yarıda... Barış, Okan Buruk’un kendisinden istediklerini yerine getiren bir profesyonel... Fakat devşirilmek istendiği savunma bölgesinde oynamak kolay değil. Kendi kalesine attığı gol çok kritik bir maçta olsa, büyük bunalım yaşardı Barış... O, iyi bir forvet ve attığı golde bunu gösterdi. Tete iyi gitmiyor. Şut girişimlerinde vurduğu topların etkisi, şaşırtıcı derecede zayıf. Abdülkerim, Ramos gibi golcülüğüne devam ediyor. Kerem Demirbay bir gol de ona attırdı." (Sözcü)

"ŞAPKASINI ÖNÜNE KOYMALI"

Osman Şenher: "Galatasaray’a sistemli bir şekilde hücum ediliyor. Evet, takımın oynadığı futbol keyif vermiyor ama puan cetveline baktığımız zaman Şampiyonlar Ligi’nde zor bir grupta mücadele etti, hiç olmazsa Avrupa Ligi’nde yola devam ediyor. Şayet yeni transferler gerçek güçlerini sahaya koymuş olsalardı Bayern Münih’in lider olduğu gruptan ikinci çıkabilirdi. Okan Hoca’yı çok severiz ama artık şapkasını önüne koyup Zaha’yı, Tete’yi ve Ndombele’yi kazanmak için mücadele etmemeli. Okan Hoca’yı çok severiz ama artık şapkasını önüne koyup Zaha’yı, Tete’yi ve Ndombele’yi kazanmak için mücadele etmemeli. Ndombele sahada sallanıyor. Ne rakip kaleye şut çekebiliyor, ne de arkadaşlarına doğru düzgün pas verebiliyor. Onun yaptığının çok daha iyisini Kaan Ayhan ve Berkan yapabilir." (Milliyet)