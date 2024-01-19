Son Dakika: Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu!
Son dakika haberi... Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Galatasaray arasında yapılacak karşılaşmada Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.
Abdulkadir Bitigen
Trabzonspor ile Galatasaray 21 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Papara Park'ta karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'in 21. haftasında görev alacak hakemler şu şekilde:
20 Ocak Cumartesi
13:30 Kasımpaşa - Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
16:00 Fatih Karagümrük - Başakşehir: Ümit Öztürk
16:00 Alanyaspor - Rizespor: Ali Şansalan
19:00 Pendikspor - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu
19:00 Adana Demirspor - Ankaragücü: Arda Kardeşler
21 Ocak Pazar
13:30 Sivasspor - Gaziantep FK: Kadir Sağlam
16:00 Fenerbahçe - Samsunspor: Bahattin Şimşek
16:00 Konyaspor - Antalyaspor: Zorbay Küçük
19:00 Trabzonspor - Galatasaray: Abdulkadir Bitigen
22 Ocak Pazartesi
20:00 Kayserispor - İstanbulspor: Cihan Aydın
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