Son Dakika: Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu!

Yayınlanma: 19.01.2024 - 10:19

Güncelleme: 19.01.2024 - 10:31

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Galatasaray arasında yapılacak karşılaşmada Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Abdulkadir Bitigen

Trabzonspor ile Galatasaray 21 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Papara Park'ta karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 21. haftasında görev alacak hakemler şu şekilde:

20 Ocak Cumartesi

13:30 Kasımpaşa - Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

16:00 Fatih Karagümrük - Başakşehir: Ümit Öztürk

16:00 Alanyaspor - Rizespor: Ali Şansalan

19:00 Pendikspor - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu

19:00 Adana Demirspor - Ankaragücü: Arda Kardeşler

21 Ocak Pazar

13:30 Sivasspor - Gaziantep FK: Kadir Sağlam

16:00 Fenerbahçe - Samsunspor: Bahattin Şimşek

16:00 Konyaspor - Antalyaspor: Zorbay Küçük

19:00 Trabzonspor - Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

22 Ocak Pazartesi

20:00 Kayserispor - İstanbulspor: Cihan Aydın