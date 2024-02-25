Inter, Lecce deplasmanında farklı kazandı!

İtalya Serie A karşılaşmasında Inter deplasmanda Lecce'yi 4-0 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.02.2024 - 22:08
Inter, Lecce deplasmanında farklı kazandı!
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Serie A 26. hafta karşılaşmasında Inter konuk olduğu Lecce'yi 4-0 mağlup etti.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 15. ve 56. dakikalarda Lautaro Martinez, 54. dakikada Davide Frattesi ve 67. dakikada Stefan de Vrij kaydetti.

HAKAN ÇALHANOĞLU DİNLENDİRİLDİ

Inter'de Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu bu karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Inter'de iki golle yıldızlaşan Lautaro Martinez, Serie A'daki 101. golünü kaydetmiş oldu.

Inter bu galibiyetle puanını 66'ya yükseltiren, Lecce ise 24 puanda kaldı.

Inter bir sonraki karşılaşmasında Atalanta'yı konuk ederken, Lecce ise Frosinone deplasmanına gidecek.


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