Inter - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Inter, İtalya Serie A'nın 17. haftasında sahasında Lecce ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.
İtalya Serie A'da 17. hafta heyecanı yaşanıyor.
Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, sahasında Roberto D'Aversa'nın ekibi Lecce ile karşı karşıya gelecek.
INTER - LECCE MAÇI SAAT KAÇTA?
Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
INTER - LECCE MAÇI MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Matteo Marcenaro'nun yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Inter, ligde oynadığı son maçta deplasmanda Lazio'yu 2-0 mağlup etmişti.
Lecce ise sahasında karşılaştığı Frosinone mücadelesinden 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.
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