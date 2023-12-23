Inter - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Inter, İtalya Serie A'nın 17. haftasında sahasında Lecce ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.12.2023 - 12:00
Inter - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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 İtalya Serie A'da 17. hafta heyecanı yaşanıyor.

Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, sahasında Roberto D'Aversa'nın ekibi Lecce ile karşı karşıya gelecek.

INTER - LECCE MAÇI SAAT KAÇTA?

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

INTER - LECCE MAÇI MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Matteo Marcenaro'nun yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Inter, ligde oynadığı son maçta deplasmanda Lazio'yu 2-0 mağlup etmişti. 

Lecce ise sahasında karşılaştığı Frosinone mücadelesinden 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. 



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