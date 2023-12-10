Hakan Çalhanoğlu hem attı hem attırdı... Inter, kendi evinde çok farklı!

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 15. haftasında kendi sahasında ağırladığı Udinese'yi 4-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.12.2023 - 09:27
Hakan Çalhanoğlu hem attı hem attırdı... Inter, kendi evinde çok farklı!
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İtalya Serie A'nın 15. haftasında Simone Inzaghi'nin ekibi Inter ile Gabriele Cioffi'nin yönetimindeki Udinese karşılaştı.

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Inter 4-0 kazanırken golleri; 37. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu, 42. dakikada Federico Dimarco, 44. dakikada Marcus Thuram ve 84. dakikada Lautaro Martinez kaydetti.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN 1 GOL 1 ASİST

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 71 dakika sahada kalırken, attığı golün yanı sıra Dimarco'nun golünde de asist yaptı.

Bu sonuçla birlikte puanını 38'e yükselten Inter liderliğini sürdürürken, Udinese 12 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Inter deplasmanda Lazio'ya konuk olurken, Udinese evinde Sassuolo'yu konuk edecek.


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