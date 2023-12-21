Son şampiyon Inter, kupaya erken veda etti!

Yayınlanma: 21.12.2023 - 07:15

Güncelleme: 21.12.2023 - 07:15

Inter, İtalya Kupası son 16 turu maçında Bologna ile karşı karşıya geldi.

San Siro'da oynanan maçı Bologna 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 112. dakikada sam Beukema ve 115. dakikada Dan Ndoye kaydetti. Ev sahibi ekibin golü 92. dakikada Carlos Augusto'dan geldi.

Inter'de Lautaro Martinez, 65. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.

Alınan bu sonucun ardından Bologna adını bir üst tura yazdırırken, Serie A'nın lideri Inter, turnuvaya veda etti.

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, yedek kulübesinde yer almasına rağmen karşılaşmada süre almadı.

İtalya Kupası'nda geçtiğimiz sezonun şampiyonu olan Inter, son 16'dan katıldığı turnuvaya erken veda etmiş oldu.