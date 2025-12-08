Inter maçı kadrosu belli oldu: Liverpool'dan Mohamed Salah kararı!

Liverpool'da sular durulmuyor. Önceki günlerde üst üste yedek kalmasının ardından kulübü ve teknik direktör Arne Slot'u sert ifadelerle eleştiren Mohamed Salah, İtalyan devi Inter ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçının kadrosuna alınmadı.

"KULÜP BENİ OTOBÜSÜN ALTINA ATTI" DEMİŞTİ

Daha önce üst üste üçüncü maçta yedek kulübesinde kalan ve "kulüp beni otobüsün altına attı" diyerek ayrılık sinyali veren Salah'ın bu kez teknik bir kararla değil, yönetim tarafından alınan bir disiplin kararıyla kadrodan çıkarıldığı tahmin ediliyor.

Liverpool'un kafilesinde şu isimler yer aldı:

Alisson, Gomez, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Bradley, Jones, Ekitike, Mamardashvili, Robertson, Woodman, Gravenberch, Nyoni, Ngumoha, Lucky.

Mücadele yarın saat 23.00'te Inter'in ev sahipliğinde oynanacak.