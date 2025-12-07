Salah'tan Liverpool'daki geleceğiyle ilgili flaş açıklama! 'Durumu kabullenemiyorum'

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, 15. hafta maçında deplasmanda Leeds United'la 3-3 berabere kaldı. Arne Slot'un ekibi, iki kez öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamazken ligde üst üste ikinci kez puan kaybı yaşadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken ikinci yarı 6 gole sahne oldu. Leeds United'ın gollerini Dominic Calvert-Lewin, Anton Stach ve Ao Tanaka kaydetti.

Liverpool'da ise Hugo Ekitike (2) ve Dominik Szoboszlai ağları havalandırdı.

Liverpool'un Leeds United'la oynadığı maçta Mohamed Salah süre almadı. Yıldız futbolcu, Liverpool'un son 3 maçında sadece 45 dakika oynarken Leeds United karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Salah, TV 2'ye yaptığı açıklamada, "90 dakika yedek kulübesinde oturuyorum. Sanırım üçüncü kez yedek kulübesinde oturuyorum. Kariyerimde ilk kez. Çok fazla hayal kırıklığına uğradım, bu kulüp için çok şey yaptım. Son yıllarda, özellikle geçen sezon herkes bunu gördü. Neden yedek kulübesinde oturduğumu bilmiyorum. Kulüp beni otobüsün altına atıyormuş gibi hissediyorum" dedi.

Yıldız futbolcu sözlerine şöyle devam etti:

"Sanırım birilerinin beni suçlayacağı çok açık. Kulüp bana yaz aylarında çok şey vaat etti ama üç maçtır yedek kulübesindeyim. Sözlerini tuttuklarını söyleyemem."

Premier Lig'de Liverpool, gelecek hafta sahasında Brighton'ı ağırlayacak. "Brighton maçı Liverpool'daki son maçın mı olacak?" sorusuna Salah şöyle yanıt verdi:

"Anfield'da taraftarlara "Elveda" diyeceğim çünkü Afrika Şampiyonası'na gidiyorum. Oraya gittiğimde ne olacağını bilmiyorum. Futbolda ne olacağı belli olmaz. Durumu kabullenemiyorum ve bu kulüp için çok şey yaptım. Bu durum benim için kabul edilebilir değil. Neden hep benim başıma geldiğini bilmiyorum. Anlamıyorum. Herhangi bir kulüp oyuncusunu korur. Neden bu durumda olduğumu bilmiyorum" yanıtını verdi.

Salah ayrıca, "Dün annemi aradım ve Brighton maçına gel dedim. Oynayıp oynamamam önemli değil, keyif alacağım. Neler olacağını bilmiyorum. Oynayayım yada oynamayayım, maçın tadını çıkaracağımı düşünüyorum çünkü şu anda ne olacağını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.