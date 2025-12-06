Liverpool, son dakika golüyle yıkıldı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.12.2025 22:44:00
İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Leeds United ile Liverpool 3-3 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Leeds United, Liverpool'u ağırladı.

Elland Road'ta oynanan nefes kesici mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi.

Liverpool'un gollerini 48 ve 50. dakikalarda Hugo Ekitike ve 80'de Dominik Szoboszlai kaydetti. Leeds United'ın gollerini ise 73. dakikada Calvert Lewin, 75. dakikada Anton Stach ve 90+6. dakikada Ao Tanaka kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Liverpool, Premier Lig'de puanını 23 yaptı. Leeds United'ın puanı ise 15 oldu.

Liverpool, ligin 16. haftasında Brighton'ı konuk edecek. Leeds United ise Brentford deplasmanına gidecek.

