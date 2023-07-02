Inter Miami'de yıldız transferi durmayacak!
Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekibi Inter Miami'nin başkanı Jorge Mas, transfere ilişkin açıklamalarda bulundu. Arjantinli yıldız Lionel Messi'yi kadrosuna katan Inter Miami Başkanı Jorge Mas, "İki ya da üç yıldız oyuncuyu daha kadromuza katacağız. Jordi Alba ile görüştük. Luis Suarez ile de görüştük, ancak sözleşmesi var ve takımında oynuyor. Bu transferin olup olmayacağı belli değil" ifadelerini kullandı.
Lionel Messi'yi transfer ederek tüm dünyada adından söz ettiren MLS ekibi Inter Miami, yeni yıldızları kadrosuna katmaya çok yakın.
El Pais'e konuşan Inter Miami kulübünün başkanı Jorge Mas, 15 Temmuz'a kadar 2-3 yıldız transferi daha gerçekleştireceklerini açıkladı.
Messi'nin etrafında bir takım oluşturmak istediklerini dile getiren Mas, ''İki ya da üç yıldız oyuncuyu daha kadromuza katacağız. Jordi Alba ile görüştük. Luis Suarez ile de görüştük, ancak sözleşmesi var ve takımında oynuyor. Bu transferin olup olmayacağı belli değil. Messi'nin etrafında bir takım kurmak istiyoruz. Bütün transfer duyuruları 15 Temmuz'a kadar yapılacak'' dedi.
Sergio Busquets
BUSQUETS GÜNDEMDE
Öte yandan Marca gazetesinin haberine göre; Inter Miami'nin sahibi David Beckham, Sergio Busquets'i de Miami'ye getirmek istiyor.
Beckham'ın Busquets ile görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.
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