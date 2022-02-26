Inter Miami'nin ortaklarından Jorge Mas: Messi'yi transfer etmek istiyoruz

26 Şubat 2022 Cumartesi, 15:27

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Inter Miami Kulübü'nün ortaklarından Jorge Mas, Lionel Messi'yi transfer etmek istediklerini söyledi.

"MESSI'NİN INTER MIAMI'DE FORMA GİYMESİNİ İSTİYORUZ"

Fransız basınına konuşan Mas, "Lionel Messi hala dünyanın en iyi oyuncularından ve hala çok yetenekli. David Beckham'ın onunla iyi bir ilişkisi var. PSG'den ayrılırsa Inter Miami'de forma giymesini, bu takımın bir parçası olmasını istiyoruz. Bu olabilir mi? Bunun için zorlayacağız. Ben bu konuda iyimserim. Bu olabilir mi? Bu bir olasılık" dedi.

BECKHAM: "EN İYİ OYUNCULARI İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM"

Inter Miami'nin bir başka ortağı David Beckham ise "Her zaman kulübümüz için en iyi oyuncuları istediğimi söyledim çünkü bir beklenti var. Bu projeye başladığımda insanlar, 'Ronaldo geliyor, Messi geliyor' gibiydi. Günün sonunda ister gençlerle, ister yıldızlarla olsun her şeyden önce kazanmak zorundayız. Taraftarlarımız takımda yıldız oyuncu olursa mutlu olacaklardır. Ancak genç oyuncuların akademimizden gelip MLS kazandıklarını görürlerse daha da mutlu olacaklardır" şeklinde konuştu.

Arjantinli yıldız Lionel Messi daha önce yaptığı açıklamada Amerika'da yaşamanın hayali olduğunu söylemişti. Messi daha sonra da deniz manzaralı bir ev satın almış ve 8 milyon Euro ödemişti.

Öte yandan, Lionel Messi'nin PSG ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam ediyor. Yıldız oyuncu bu sezon forma giydiği 22 maçta 7 gol ve 9 asist kaydetti.