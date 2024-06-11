Inter, Nicolo Barella'nın sözleşmesini uzattı
Inter, Nicolo Barella'nın sözleşmesinin 2029 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
Serie A'da şampiyon olan Inter, sözleşmesi 2026 yılında bitecek Nicolo Barella için harekete geçti.
Kulüpten yapılan açıklamada Inter, İtalyan orta sahanın sözleşmesini 2029 yılına dek uzattı.
İmza sonrası açıklama yapan Barella, "Bu yeni imzadan ve bu başarılı takımla devam etmekten gurur duyuyorum." dedi.
BİRÇOK TAKIMLA ANILIYORDU
Nicola Barella'nın ismi Newcastle United, Manchester United, Atletico Madrid ile olmak üzere birçok takımla da anılıyordu.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon takımıyla 48 maça çıkan Barella, 2 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Nazlıcan İrem Köroğlu sessizliğini bozdu
- Süleyman Soylu salonu terk etti!
- Akşener günler sonra sessizliğini bozdu
- Bahçeli'den 'sığınmacı' çıkışı
- Usta oyuncu Murat Soydan hayatını kaybetti
- Dışişleri Bakanlığı'ndan ilk açıklama!
- Erden Timur'dan Galatasaray açıklaması!
- Erdoğan CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı
- 'Asmalı Konak' ekibi 22 yıl sonra bir arada
- Zirve sonrası CHP'den ilk açıklama