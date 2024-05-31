Inter'den yıldız futbolcuya yeni sözleşme!

Yayınlanma: 31.05.2024 - 15:16

Güncelleme: 31.05.2024 - 15:16

Serie A'da şampiyonluğa uzanan Inter, iç transferde hareketli saatler geçiriyor.

Di Marzio'nun haberine göre; Inter, sözleşmesi 2026 yılında bitecek Arjantinli golcü Lautaro Martinez ile yeni sözleşme konusunda anlaştı.

İtalyan devinin Martinez ile 2029'a kadar sürecek ve yıllık net 9 milyon Euro kazanacağı bir sözleşme üzerinde anlaştığı belirtildi.

INTER PERFORMANSI

2018 yılından bu yana Inter formasını giyen Martinez, oynadığı 282 maçta 129 gol, 43 asistlik performans sergiledi.