Inter'den yıldız futbolcuya yeni sözleşme!

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Arjantinli yıldız Lautaro Martinez ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2024 - 15:16
Inter'den yıldız futbolcuya yeni sözleşme!
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Serie A'da şampiyonluğa uzanan Inter, iç transferde hareketli saatler geçiriyor.

Di Marzio'nun haberine göre; Inter, sözleşmesi 2026 yılında bitecek Arjantinli golcü Lautaro Martinez ile yeni sözleşme konusunda anlaştı.

İtalyan devinin Martinez ile 2029'a kadar sürecek ve yıllık net 9 milyon Euro kazanacağı bir sözleşme üzerinde anlaştığı belirtildi. 

INTER PERFORMANSI

2018 yılından bu yana Inter formasını giyen Martinez, oynadığı 282 maçta 129 gol, 43 asistlik performans sergiledi. 


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