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Serdal Adalı'dan Ciro Immobile açıklaması: 'Kendisine yaptığım teklif...'

Serdal Adalı'dan Ciro Immobile açıklaması: 'Kendisine yaptığım teklif...'

4.06.2025 17:07:00
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Cumhuriyet Spor
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Serdal Adalı'dan Ciro Immobile açıklaması: 'Kendisine yaptığım teklif...'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, düzenlediği basın toplantısında İtalyan futbolcu Ciro Immobile hakkında açıklamada bulundu.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, santrfor transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Adalı, deneyimli golcü Ciro Immobile ile yüz yüze bir toplantı yaptıklarını belirtti.

"KENDİSİNE YAPTIĞIM TEKLİFE OLUMLU YAKLAŞTI"

Başkan Adalı, "Immobile ile bir toplantı yaptık. İçinde bulunduğumuz şartları anlattık. Başka bir santrfor transfer edeceğimizi söyledik. Immobile düzgün ve aklı başında bir insan. Kendisine yaptığım teklife olumlu yaklaştı, yüz yüze konuştuğum için de mutlu oldu. Ailesiyle konuşacağını ve haber vereceğini söyledi. Maaşında indirim, maç başına ödeme gibi bir talebimiz oldu" ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki İtalyan oyuncu bu sezon Beşiktaş formasını giydiği 41 maçta 19 gol ve 4 asist kaydetti.

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