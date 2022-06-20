Inter: 'Romelu Lukaku ve Paulo Dybala'yı transfer etmek istiyoruz'
İtalya Ligi (Serie A) ekiplerinden Inter'in CEO'su Giuseppe Marotta, Henrikh Mkhitaryan ve Andre Onana transferlerini tamamladıklarını, Romelu Lukaku ve Paulo Dybala içinse görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.
Serie A'da geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Inter'de Giuseppe Marotta, İtalya'da Radio Rai'ye açıklamalarda bulundu.
Transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Moratta, "Yeni transferlerimiz olacak ancak bu isimlerin kimler olacağını bilmiyorum. Mkhitaryan'la sözleşme imzaladık ve birkaç gün içinde açıklayacağız. Aynı durum Andre Onana için de geçerli" açıklamasında bulundu.
Chelsea'den ayrılması beklenen Belçikalı forvet Romelu Lukaku ile birlikte Juventus'a veda eden Paulo Dybala'yı transfer etmek istediklerini söyleyen Moratta, iki oyuncu için de görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.
"DYBALA'YI TRANSFER ETMEK İSTİYORUZ"
Moratta, "Romelu Lukaku ile anlaşabiliriz ancak hâlâ zorluklar var. Neler olup olmayacağını görmemiz gerekiyor. Lukaku ile açıklama yapamam. Dybala'yı da transfer etmek istiyoruz ancak finansal sorunları düşünmemiz gerekiyor. İki oyuncuyla da görüşüyoruz ve bizimle sözleşme imzalarlarsa mutlu oluruz. Eğer bu transferleri yapamazsak başka isimlere yöneleceğiz" dedi.
Önceki gün Mirror'da yer alan haberde, Chelsea'nin Inter'den kiralama bedeli olarak 20 milyon sterlin ve maaşının tamamının ödenmesini istediği, Inter'in ise en fazla 7 milyon sterlin ödeme yapabileceği ifade edilmişti.
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