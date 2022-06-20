Tymoteusz Puchacz, Trabzonspor'a veda etti

20 Haziran 2022 Pazartesi, 18:55

Trabzonspor ile kiralık sözleşmesini tamamlayan Tymoteusz Puchacz, bir veda mesajı yayınladı.

Sosyal medyadan Trabzonspor'a veda eden Polonyalı futbolcu, "Sevgili Trabzonspor ailem; Şükranlarımı ve mutluluğumu anlatacak kelime bulamıyorum. Kulüp tarihine geçmiş olmanın ve hep birlikte kazanılan bu şampiyonluğun bir parçası olmanın muhteşem duygusunu yaşıyorum. Orada olduğum sürede artık büyük bir Trabzonspor taraftarına dönüştüm. Ve Trabzon'a defalarca geleceğime eminim. Tüm Trabzon şehrine, hocama, takım arkadaşlarıma, yöneticilerimize çok teşekkür ederim. Sizleri hiç unutamayacağım. Bize her yer Trabzon" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un geçen sezon devre arasında Union Berlin'den kiraladığı 23 yaşındaki sol bek, bordo-mavili forma altında 13 maçta süre aldı.