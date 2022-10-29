Inter - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, kendi sahasından Sampdoria'yı ağırlayacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
29 Ekim 2022 Cumartesi, 15:45
Inter - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Serie A'da 12. hafta heyecanı devam ediyor.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, kendi sahasında Sampdoria'yı ağırlayacak.

INTER - SAMPDORIA MAÇI SAAT KAÇTA?

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

INTER - SAMPDORIA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma S Sport+ platformundan naklen yayımlanacak.

Inter, ligin 11. haftasında Fiorentina deplasmanından 4-3'lük galibiyet ile ayrılmıştı.

Sampdoria ise Cremonese deplasmanında 1-0 galip gelmişti.


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