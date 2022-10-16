Serie A'da Inter, Salernitana'yı 2 golle geçti!

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, kendi sahasında konuk ettiği Salernitana'yı 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
16 Ekim 2022 Pazar, 16:18
Serie A'da Inter, Salernitana'yı 2 golle geçti!
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Serie A'nın 10. haftasında Inter ile Salernitana karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Inter 2-0'lık skorla kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Lautaro Martinez ve 58. dakikada Nicolo Barella kaydetti.

HAKAN ÇALHANOĞLU ASİST YAPTI

Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Barella'nın golünde asisti yaptı ve 89. dakikada kenara geldi.

Inter, bu sonuçla puanını 18'e yükseltti. Salernitana ise 10 puanda kaldı.

Serie A'nın bir sonraki haftasında Inter, Fiorentina'ya konuk olacak. Salernitana ise sahasında Spezia'yı ağırlayacak.


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