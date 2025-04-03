Hakan Çalhanoğlu'nun füzesi Milano derbisine damga vurdu!

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya Kupası yarı finali ilk maçında karşılaştığı Milan ile 1-1 berabere kaldı.

Hakan Çalhanoğlu'nun füzesi Milano derbisine damga vurdu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.04.2025 - 10:47

İtalya Kupası yarı final ilk maçında Milan ile Inter karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Ev sahibi Milan, 47. dakikada Tammy Abraham'ın golüyle öne geçti. Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle skora dengeyi getirdi.

RÖVANŞ 23 NİSAN'DA

İki takım arasındaki rövanş maçı 23 Nisan'da yine aynı stadyumda oynanacak.

Finale yükselen taraf Bologna - Empoli eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.


Etiketler: #hakan çalhanoğlu #inter #milan

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