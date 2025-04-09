Inter deplasmanda Bayern Münih'i devirdi: İlk maçta avantajı kaptı!
Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Bayern Münih'i 2-1 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Münih ile Inter karşı karşıya geldi. Allianz Arena'daki maçı Inter, 2-1'lik skorla kazandı.
Bayern Münih, iç sahada oynamanın da verdiği avantajla karşılaşmaya daha baskılı başlayan taraf oldu. Alman ekibi, Michael Olise ve Harry Kane ile bulduğu fırsatları değerlendiremedi.
BAYERN MÜNİH'E GOL YETMEDİ
Inter, 38. dakikada öne geçti. Bu dakikada Marcus Thuram'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Lautaro Martinez, yaptığı şık vuruşla takımını öne geçirdi.
Inter, Martinez'in attığı golle Bayern Münih karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Bayern Münih, beraberlik için rakip kaleye yüklendi. Alman ekibi, aradığı golü 85. dakikada Thomas Müller ile buldu ve maç 1-1'e geldi.
İLK MAÇTAN AVANTAJI KAPTI
Inter, 88. dakikada Davide Frattesi ile bir kez daha golü buldu ve 2-1 öne geçerek maçı da bu skorla kazandı.
Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadelede 90 dakika sahada kaldı.
Inter, bu galibiyetle rövanş maçı öncesi avantajı cebine koydu.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 16 Nisan Çarşamba günü İtalya'da oynanacak.
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