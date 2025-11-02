Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.11.2025 16:45:00
Inter son dakika golüyle galibiyete uzandı!

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Inter, Hellas Verona'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Hellas Verona, Inter'i ağırladı.

Marc'Antonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Inter 2-1 kazandı.

Maçın 16. dakikasında Hakan Çalhanoğlu soldan korner atışı kullandı. Milli futbolcunun ceza yayı içine kestiği ortaya Piotr Zielinski gelişine harika bir vuruş çıkardı ve Inter'i 1-0 öne geçirdi. Inter'in galibiyet golü ise 90+4'te Martin Frese(KK.)'den geldi. Hellas Verona'nın golünü ise 40'ta Giovane kaydetti.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu mücadelede 90 dakika forma giyerken 1 de asist yaptı.

Bu sonuçla birlikte Inter, ligdeki puanını 21 yaparken Hellas Verona'nın ise puanı 5 olarak kaldı.

Inter, Serie A'nın 11. haftasında Lazio'yu konuk edecek. Hellas Verona ise Lecce deplasmanına gidecek.

