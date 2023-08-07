Inter, Yann Sommer transferini resmen açıkladı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter, Bayern Münih forması giyen İsviçreli kaleci Yann Sommer'i renklerine bağladığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.08.2023 - 22:18
Inter, Yann Sommer transferini resmen açıkladı
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Inter, Manchester United'a transfer olan kalecisi Andre Onana'nın yerini doldurdu.

İtalyan ekibi, Bayern Münih'ten İsviçreli kaleci Yann Sommer'i kadrosuna kattığını açıkladı.

SÖZLEŞME AYRINTILARI AÇIKLANMADI

Inter'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcunun sözleşme ve bonservis ayrıntılarına yer verilmedi.

Yann Sommer, kariyerinde; Basel, Vaduz, Grasshoppers, Borussia Mönchengladbach ve Bayern Münih formalarını giydi.


Yann Sommer inter transfer Bayern Münih

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