Inter, Yann Sommer transferini resmen açıkladı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter, Bayern Münih forması giyen İsviçreli kaleci Yann Sommer'i renklerine bağladığını duyurdu.
Inter, Manchester United'a transfer olan kalecisi Andre Onana'nın yerini doldurdu.
İtalyan ekibi, Bayern Münih'ten İsviçreli kaleci Yann Sommer'i kadrosuna kattığını açıkladı.
SÖZLEŞME AYRINTILARI AÇIKLANMADI
Inter'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcunun sözleşme ve bonservis ayrıntılarına yer verilmedi.
Yann Sommer, kariyerinde; Basel, Vaduz, Grasshoppers, Borussia Mönchengladbach ve Bayern Münih formalarını giydi.
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