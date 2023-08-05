Manchester City, Josko Gvardiol'u kadrosuna kattı
Manchester City, Josko Gvardiol ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Hırvat savunmacının bonservis bedeli ise 90 milyon Euro olduğu belirtildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi ve İngiltere Premier League'in son şampiyonu Manchester City, tarihi bir transfere imza attı.
Premier Lig devi, RB Leipzig forması giyen Josko Gvardiol'u kadrosuna kattı.
TARİHİN EN PAHALISI
Manchester City, Hırvat oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Fabrizio Romano'nun haberine göre, Manchester City bu transfer için Leipzig'e 90 milyon Euro ödeyecek.
İngiliz ekibi ile anlaşan Gvardiol, futbol tarihinin en pahalı savunmacısı unvanına sahip oldu.
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