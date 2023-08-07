Real Madrid, İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay'ı kadrosuna kattı

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay’ın oğlu Anadolu Efes’te forma giyen Ömer Kutluay, İspanyol ekip Real Madrid basketbol takımına transfer oldu.

İHA
Yayınlanma: 07.08.2023 - 18:01
Real Madrid, İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay'ı kadrosuna kattı
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Eski milli basketbolcu İbrahim’in Kutluay’ın oğlu Ömer Kutluay'ın yeni takımı belli oldu.

Anadolu Efes’te forma giyen 14 yaşındaki Ömer Kutluay, Real Madrid basketbol takımının altyapısına transfer oldu.

Ömer Kutluay

"SONUNA KADAR YANINDAYIM"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan İbrahim Kutluay, “Sporculuk hayatımda başarının ve heyecanın her türlüsünü yaşadığımı düşünüyordum ama insanın oğlunun macerasına tanıklık etmesi bambaşka bir duyguymuş. Cesaretle çıktığın bu yeni yolculuğunda, hayallerinin peşinden giderken sonuna kadar yanındayım oğlum. Dünyanın en büyük kulübünün formasını giyeceğin için seninle gurur duyuyorum” ifadelerine yer verdi.

Ömer Kutluay ile Sergio Rodriguez (sağda)


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