Inter'den Hakan Çalhanoğlu'na büyük onur
İtalya Serie A devi Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Aralık ayının en iyisi seçildi.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter’de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Aralık 2021’de gösterdiği performansla mavi-siyahlı takımda ayın futbolcusu seçildi.
Inter kulübü, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aralık ayında oynadığı 6 maçta 2 kez fileleri havalandırıp, 4 gol pası veren Hakan Çalhanoğlu'nun "ayın en iyi oyuncusu" seçildiği belirtildi.
Çalhanoğlu, Serie A'da bu sezon şu ana kadar gösterdiği performansıyla (6 gol, 8 gol pası) Inter'e önemli bir katkıda bulundu.
Milli oyuncu, takımı Inter'in, 12 Ocak Çarşamba günü Juventus'u 2-1 yenip kazandığı İtalya Süper Kupası’yla da İtalya'da ilk kez kupa zaferi yaşadı.
| #POTM— Inter ???? (@Inter) January 14, 2022
Con 4 goal e 2 assist @hakanc10 si aggiudica il #LenovoPlayerOfTheMonth di Dicembre@Lenovo @lenovoitalia #InterXLenovo pic.twitter.com/KG8oM70tZ4
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